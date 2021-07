Gabbiani, la strategia per contenerli

La seconda sezione riguarda i mezzi di contrasto attivi. Si tratta di dissuasione dell’insediamento delle coppie riproduttive tramite disturbo diretto sui lastrici solari o altre coperture facilmente accessibili a piedi da operatori autorizzati o dai residenti stessi nel periodo dicembre – aprile; della rimozione dei nidi in fase di costruzione, con completo asporto del materiale riportato nel periodo marzo-luglio; della rimozione dei nidi già formati, asportazione delle uova da conferire in discarica in qualità di rifiuti speciali nel periodo marzo-luglio.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli e dell’Assessore Valentina Montalti

«Quello della convivenza con il Gabbiano Reale è una criticità che ci viene segnalata spesso da cittadini e turisti e come Comune di Cesenatico abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per arginare la situazione. Il piano che abbiamo approvato in Giunta è articolato e tiene conto delle criticità da affrontare, ci siamo rivolti alla Regione per capire quali sono le tempistiche di approvazione di queste misure e a che punto sono gli accordi ministeriali perché le segnalazioni di questi giorni sono tante», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

«È molto importante che la cittadinanza sia sensibilizzata a questa convivenza che so che in certi casi produce disagi e fastidio. È necessario sempre agire secondo le regole e rispettare le norme esistenti pensando al proprio benessere ma anche alla tutela della specie. Siamo in attesa di avere notizie e in contatto costante con la Regione per provare a risolvere il problema», il commento dell’Assessore Valentina Montalti.