Gozzoli suona la carica. I suoi farò e la stoccata a…

Il Sindaco ha illustrato il piano per il prossimo mandato partendo dallo sport:

“Attività legata al territorio più che mai. Faremo una ciclovia che collegherà Cesenatico con Cesena e sigleremo con l’USL una cessione dei terreni per creare il ciclodromo più importante della Regione.”

Ha continuato poi introducendo la questione della scuola:

“Stiamo lavorando al progetto per una nuova scuola in Viale Torino e provvedendo alla messa in sicurezza di tutte le strutture già esistenti.”

Una parte importante della conferenza è stata dedicata alla manutenzione pubblica, alla salute e al rilancio del turismo:

“Ci occuperemo della riqualificazione dei Giardini al Mare e della manutenzione del nodo idraulico di Cesenatico. Il recupero della parte centrale di Vena Mazzarini e l’adeguamento del ponte di Viale Roma sono solo una parte delle sfide che vogliamo affrontare.

Ci rendiamo conto, ora più che mai, dell’importanza della sanità a livello territoriale. L’ospedale dovrà diventare, per così dire, l’ultima spiaggia a cui rivolgersi. L’obiettivo è quello di realizzare una casa della salute e aumentare i servizi sociali. Si sa: prevenire è meglio che curare.

Sappiamo come il turismo, per Cesenatico, sia una vera e propria fonte di vita. La politica servirà per rilanciare Cesenatico a livello nazionale e internazionale.”