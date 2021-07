Nel cesenate gli ultrasessantenni rifiutano AstraZeneca

Un allarme non trascurabile perché il vaccino anglo-svedese avrebbe dovuto garantire la dotazione necessaria per completare la vaccinazione di massa. Malgrado l’Ausl parli di “scelta insensata ed estremamente pericolosa” e si ostini a spiegare che “Pfizer non è affatto più sicuro degli altri, né offre maggiore protezione”, l’opinione pubblica continua a non fidarsi.