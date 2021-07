Testimoni di Geova, congresso online anche per la Romagna

I Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6.000 congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi sono stati annullati.

Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è ‘Potenti grazie alla fede’. I contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021. Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone.

Il programma sarà suddiviso in sei parti: “Grazie alla fede molti Testimoni sono stati aiutati a perseverare durante la pandemia”, ha detto il Carmelo Dipietro portavoce per l’Emilia Romagna dei Testimoni di Geova.