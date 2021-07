Troppi incidenti mortali: Regione lancia spot con Dovizioso

In sei mesi in Regione un numero impressionante di incidenti stradali mortali. I dati provvisori in Emilia-Romagna, rilevati dall’Osservatorio regionale, dicono che da gennaio a giugno si contano 109 decessi rispetto ai 69 nel 2020 e ai 136 nel 2019. Guida distratta (spesso dallo smartphone), mancato rispetto della precedenza o del semaforo e velocità troppo elevata le prime tre cause di incidentalità.