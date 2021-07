Ventura in mostra a Villa Torlonia

Il percorso di sviluppo dell’attività culturale di Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli, si arricchisce di un ulteriore segmento: Villa Torlonia ARTE.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione fra Coop. Atlantide e Coop. Sillaba, impegnate insieme al Comune di San Mauro Pascoli nel promuovere la crescita e l’offerta culturale di Villa Torlonia.

Dunque dopo il Museo Multimediale della Poesia e l’attività teatrale nella Corte e in Teatro, ecco avviato anche il percorso dedicato all’arte.

La splendida Sala delle Tinaie diventa quindi una vera e propria galleria d’arte, accogliendo in mostra per l’estate 2021 le nuove opere pittoriche di Paolo Ventura di “War and Flowers”. In esposizione anche alcuni fra i celebri e incantevoli racconti fotografici, come ad esempio “Il suonatore di trombone” o “Lo Zuavo scomparso”, vere e proprie sequenze oniriche e poetiche. Saranno in mostra dal 30 giugno al 26 settembre

L’iniziativa è resa possibile grazie alla fondamentale collaborazione di Danilo Montanari Editore di Ravenna e grazie al supporto di Gruppo IVAS che, con questo intervento nel segno della cultura e del colore, intende ricordare Werther Colonna, sempre attento nel sostenere lo sviluppo pubblico delle politiche culturali nel nostro territorio.

La straordinaria esposizione di Paolo Ventura, si sviluppa addirittura in una sorta di duplice sezione, infatti in occasione del festival cinematografico “I luoghi dell’anima”, dedicato a Tonino Guerra, il MUSAS di Santarcangelo ospita una specifica esposizione dell’autore.

Un connubio felice fra cultura e territorio, fra poesia e arte, fra San Mauro Pascoli e Santarcangelo.