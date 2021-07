Denunciato per violenza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Martedì 29 giugno scorso due agenti della Polizia Locale di Cesenatico sono intervenuta ai Giardini al Mare fermando e identificando un uomo, un 24enne denunciato per violenza a minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Due agenti, durante un controllo di servizio mirato di sicurezza urbana-antidegrado e contrasto all’abusivismo commerciale, hanno notato un uomo disteso in posizione supina in compagnia di un cane bianco di grossa taglia. La pattuglia è così scesa dall’auto di servizio per verificare le condizioni di salute dell’individuo e dopo ripetuti richiami a gran voce, uno dei due agenti ha cercato di scuoterlo scuotendone leggermente il gomito.

A questo punto l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze rivolgendo epiteto offensivi a entrambi i vigili: l’individuo ha anche sferrato un calcio violentissimo alla balaustra in legno di una “casetta” per lo scivolo dei bimbi rompendola. Il legno della stessa è addirittura volato via rischiando di colpire il volto di uno degli agenti. La situazione non si è calmata, l’uomo ha continuato a dare in escandescenza e così è dovuta intervenire un’altra pattuglia della Polizia Locale con a supporto anche una pattuglia dei carabinieri.

Prima di calmarsi e lasciarsi identificare, l’uomo ha anche cercato il contatto fisico con uno dei due agenti. Anche un passante, cittadino di Cesenatico, è stato oggetto degli insulti e delle minacce del 24enne, che è stato denunciato per violenza a minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.