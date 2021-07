Botte in piazza Costa, intervengono vigilantes e carabinieri

Quando i carabinieri sono arrivati in Piazza Costa hanno identificato i presenti e accertato che in diversi avevano chiari segni di lotta. Il gruppetto dei tre minorenni è composto da persone che si conoscono tra loro. Non si sa da cosa sia originato l’alterco ma nessuno dei presenti aveva alzato troppo il gomito.

Questo tipo di reati prevedono denunce solo nel caso in cui una delle parti in questione decida di presentarsi alle forze dell’ordine. Cosa che al momento della stesura del servizio non è successa.