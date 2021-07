Incidente mortale sul lavoro, aperta un’inchiesta

E’ stata aperta un’inchiesta per accertare le cause della morte di Ion Grecu, il 61enne rumeno residente a Cesenatico deceduto due giorni fa dopo un tragico infortunio avvenuto venerdì scorso a Castiglione di Cervia.

L’uomo era impegnato in un cantiere edile in via Ragazzena dove è in corso la ristrutturazione di una villetta quando pare sia precipitato da un’impalcatura. Il condizionale è d’obbligo visto che, al momento dell’episodio, non era presente alcun testimone.