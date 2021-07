Questa sera al Mamì Bistrot il Sarah Jane Trio

Torna la grande musica dal vivo al Mamì Bistrot di Rivabella che, domani sera (sabato), dalle ore 20.30, ospita il concerto live del Sarah Jane Trio.

Per la direzione artistica di Manuela Evelyn Prioli, nel teatrino di via Toscanelli, è in programma un nuovo repertorio fatto di arrangiamenti originali e sonorità contemporanee alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream.