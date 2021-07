Startup paga ai pescatori la plastica recuperata in mare

Si chiama “Ogyre” ed è la prima azienda in Italia a fare del suo core business il “fishing for litter”: ritira la plastica raccolta in mare dei pescatori e la trasforma in costumi da bagno.

Ogyre (www.ogyre.com) è stata fondata da Antonio Augeri e Andrea Faldella e deve il suo nome alle “ocean gyres”, le correnti oceaniche.

Per Antonio Augeri, “il ifishing for litteri non è altro che la raccolta dei rifiuti durante le normale attività di pesca: “Coinvolgiamo i pescherecci per farci aiutare a riportare a terra la plastica raccolta dalle reti, per una media di 60 kg al mese per ciascuna barca. In cambio – dice – li remuneriamo e li solleviamo da qualsiasi onere (di responsabilità ed economico) che deriva dallo smaltimento”.

Le normative vigenti assimilano i rifiuti marini ai rifiuti speciali. I costi e la responsabilità penale sono a carico dei pescatori e spesso questi sono costretti a ributtarli in mare invece che riportarli a terra. OGYRE invece compensa i pescatori per la spazzatura che le portano e si fa carico dello smaltimento.