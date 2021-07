“La pandemia è una fesseria”: il No Paura Day a Cesenatico

Circa 150 persone si sono radunate in piazza Andrea Costa a Cesenatico per il No Paura Day. Nonostante le note di “la pandemia è una fesseria” e “se spegni la tv il Covid non esiste più”, i partecipanti ci tengono a sottolineare: “Noi non siamo no vax, ma persone che si fanno domande più che legittime su questa pandemia”.