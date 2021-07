Partite Iva, verso il rinvio dei pagamenti al 30 settembre

Tuttavia le novità in materia di termini e adempimenti in arrivo non sono finite. Sul tavolo c’è, infatti, una doppia ipotesi per rinviare – come chiesto a gran voce dai professionisti – la scadenza del 10 settembre entro cui vanno presentate le dichiarazioni dei redditi da parte delle partite Iva e delle imprese con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro che intendono chiedere il ricalcolo del contributo a fondo perduto in relazione alle voci di bilancio e non più solo sulla base del fatturato.