Al via il restauro dei murales di Mercuriali

“Grazie al suo eccezionale talento Mercuriali fece propri la tradizione rinascimentale e il naturismo di Caravaggio, base tecnica al suo realismo e all’armonia delle sue composizioni: ne segue un vastissimo repertorio. Un repertorio che si arricchì anche di magia così i paesaggi divennero simbolici Relitti” di barche e architetture fatiscenti contrapposti a cieli neri ma non senza speranza simboleggiata da scia luminosa di un jet o si una cometa”.

In attesa della retrospettiva in cui saranno esposte opere inedite è possibile contemplare la facciata dell’edificio in viale Roma, 20, che era la casa dell’artista e l’opera presso la Galleria ex Pescheria.