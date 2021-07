Manifesti, sede e raccolta fondi: anche Buda pronto a partire

Non è mai facile in una città a vocazione turistica come Cesenatico fare campagna elettorale durante la stagione estiva. In ogni caso, la pandemia ha posticipato la chiamata alle urne e dunque, anche se tra luglio ed agosto di solito da queste parti si pensa a ben altro, prepariamoci a due mesi e mezzo di schermaglie e dibattiti. Matteo Gozzoli, sindaco uscente, è già partito con i suoi tour elettorali, i banchetti al mercato e la visita alle aziende.

Roberto Buda, lo sfidante del centrodestra, ancora no. E così ieri, sollecitato da più parti, in un post su Facebook, ha fatto un check della situazione.

“In tanti – scrive – mi stanno chiedendo preoccupati quando usciranno i nostri manifesti. Organizzare una campagna elettorale come si deve (e noi le cose le vogliamo fare bene) è entusiasmante ma impegnativo. Siamo partiti da zero e stiamo lavorando quotidianamente. Il programma è in cantiere, lo staff tecnico che curerà i social, i rapporti con la stampa, la comunicazione grafica è stato formato da qualche giorno. Sono tutti ragazzi capaci, creativi e, cosa fondamentale, credono nel nostro progetto. Abbiamo finalmente trovato una sede in un posto splendido e nei prossimi giorni la inaugureremo”.