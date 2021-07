E nella valle suona Manu Chao

Finalmente svelato il nome dell’artista che completerà il cartellone della rassegna Dante Trail, giovedì 5 agosto, a La Cella di Verghereto. Si tratta di Manu Chao, artista eclettico e anticonformista, che travolgerà il pubblico con l’energia e le sonorità inconfondibili della sua produzione artistica, caratterizzata dalla fusione di culture e stili differenti, come rock, punk, reggae, rap e musica iberica. Noto al grande pubblico per brani come “Bongo Bong” e “Clandestino”, il suo rapporto con l’Italia è da sempre speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci con il suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”.

Cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao è da sempre ritenuto uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Nel corso degli anni, prima con i Mano Negra, gruppo d’avanguardia fondato a metà degli anni Ottanta, e poi da solista, è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Nato a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola, i suoi testi parlano di diritti umani, di uguaglianza, di giustizia, dell’impegno sociale e civile che può avere la musica, temi di cui l’artista si è da sempre fatto portavoce.