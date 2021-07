Moda, nasce il Panama Cesenatico. Con lo zampino…

«Essendo la Stampa Tradizionale Romagnola un tipo di artigianato “povero”, nato tra i contadini delle cascine della bassa, non ho voluto usare una paja toquilla di grammatura raffinata e con Giovanni Bertacchi abbiamo scelto, al contrario, la più “rustica”. E devo dire che sono molto soddisfatto del risultato: è un’unione perfetta!»

Il Panama Cesenatico, finora comparso solo sui social di Niky Marcelli e dei due atelier: Jagannath Prema e Stamperia Braghittoni, ha subito riscosso un successo incredibile e in molti hanno contattato lo scrittore e i due artigiani per poterne avere uno.

«Mi hanno scritto anche dal Sud America, ma dovranno avere pazienza ancora un po’». Replica Niky Marcelli. «Non perché sia particolarmente geloso della mia idea, anzi. Ma, come tutte le cose create artigianalmente e – ci tengo a ribadirlo – interamente a mano, sia i cappelli che i nastri hanno bisogno dei loro tempi di realizzazione. Ad agosto, in ogni caso, sarò come sempre a Cesenatico e prenderò accordi con Roberta Braghittoni per una nuova serie di nastri che invierò a Giovanni Bertacchi. Non escludo che, con l’autunno, non si possa avviare una piccola produzione. Pochi cappelli all’anno, per me e – su ordinazione – per chi li vorrà».