Parco di Levante, maleducazione o disattenzione?

“Il problema, quello vero, è la maleducazione. Capita spesso di trovare cartacce lasciate da chi ha fatto un pic-nic e non ha avuto nemmeno il pensiero di ripulire gli spazi. Abbiamo provveduto in merito contattando Hera e facendo fare un giro straordinario agli addetti in modo da svuotare i bidoni. Riguardo agli impianti del parco – le recinzioni, in particolare – abbiamo un piano di manutenzione che, ogni anno, si occupa di ristrutturare e sistemare le parti guaste. L’importante è capire esattamente quali siano le zone rovinate, grazie alle segnalazioni, e mandare CesenaticoServizi per controllare e provvedere alle riparazioni. Personalmente credo che il contesto verde di Levante non sia mai stato trascurato e che, ad oggi, non si trovi in una situazione disastrosa”.