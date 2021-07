Questa sera il Duo Savigni inaugura “I Notturni”

Questa sera a Cesenatico parte la rassegna ‘I Notturni’ che proseguirà fino al 24 agosto. L’evento non si svolgerà, come negli anni scorsi, in piazzetta delle Conserve bensì all’Arena Cappuccini (per garantire il distanziamento sociale). In caso di maltempo i concerti si terranno al Teatro Comunale.

L’appuntamento di questa sera (alle ore 21) è con il Duo Savigni, formato da Laura Savigni al piano ed Enrica Savigni alla chitarra classica con il loro repertorio che spazia tra Beethoven, Schubert e Mertz.