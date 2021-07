Ricerca, nasce a Cesenatico lo staff di analisti dei sensi

Il cibo in senso lato è per definizione al cuore di questa disciplina. Nel vissuto di molti di noi c’è memoria di corsi di addestramento alla valutazione sensoriale di formaggi, salumi, mieli, oli extravergini di oliva, ai quali, nel corso degli anni, si sono aggiunte molte altre matrici (si pensi al vino, al cioccolato e al caffè, per lungo tempo terreno esclusivo dei cosiddetti “esperti”). C’è un intero gruppo di alimenti, però, che non è stato ancora sfiorato da questa new wave ed è quello degli alimenti ittici, termine che qui intendiamo esteso a coprire l’allevato come il selvaggio per pesci, molluschi e crostacei, di acqua dolce, salmastra e salata.