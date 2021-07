Vaccini, proseguono le prenotazioni last minute

Prosegue l’offerta vaccinale in Ausl Romagna con l’offerta last minute. Tutti i giorni, a partire dalle 15, i cittadini attraverso i consueti canali (Cup, Farmacup, Cuptel, Cupweb) potranno verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi. All’interno delle sedi vaccinali è disponibile anche il vaccino Jhonson &Jhonson per gli over 60, che in un’unica dose consente il completamento del ciclo vaccinale, mentre per chi ha un’età inferiore a 60 anni, sono presenti i vaccini Pfizer e Moderna.