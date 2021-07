Elezioni: il candidato sindaco Gozzoli incontra i cittadini di Borella

Iniziano oggi, mercoledì 7 luglio 2021, gli appuntamenti del candidato sindaco e sindaco in carica di Cesenatico, Matteo Gozzoli, nei quartieri e nelle frazioni di Cesenatico. Si parte da Borella (ore 19) al Circolo ARCI, in via Cesenatico 222. L’occasione sarà utile per tracciare il bilancio di tutto quello che è stato fatto in questi cinque anni e per parlare della Cesenatico del futuro.

I banchetti al mercato e gli altri appuntamenti

Ogni venerdì di luglio al mercato sarà presente un banchetto elettorale dove poter richiedere informazioni e che distribuirà materiale con programmi, impegni e appuntamenti.