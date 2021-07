Gozzoli a Sala: tanta partecipazione al primo appuntamento della campagna elettorale

“Durante il nostro mandato abbiamo dialogato costantemente con il Comitato di Zona che è uno strumento che penso debba acquisire ancora più importanza in futuro. Stiamo procedendo con i lavori della Ciclovia del Pisciatello, un’opera che collegherà Cesena e Cesenatico e che vedrà la frazione di Sala diventare centrale: nel 2021 parlare di turismo, di spazi per l’ospitalità anche nel forese non è più anacronistico e la Ciclovia è un’opera pensata in questo senso – continua Gozzoli – Stiamo lavorando da tempo sulle manutenzioni che erano ferme. Asfalti e illuminazione presentavano grandi criticità e abbiamo messo in campo molte risorse: sappiamo che tanto è ancora da fare, e ci concentreremo sulle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile, sulle aree verdi e sui marciapiedi. Dal 2016 a oggi, ogni anno a bilancio sono state stanziare cifre sempre più alte per le manutenzioni e i fatti raccontano sempre meglio di qualunque altra cosa l’idea di città che si ha in mente”.