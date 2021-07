Italia in finale. Cesenatico in (sano) delirio! FOTO E VIDEO

Piazza Costa è stato il centro nevralgico dell’esultanza. Con lunghe fila di auto incolonnate e tante bandiere tricolori a prendersi un po’ di aria in questa afosa serata di luglio. Decine di ragazzi erano anche nel centro della rotonda Vicini per l’esultanza. Alcune auto si sono fermate nei pressi della rotonda per festeggiare chi volontariamente chi fermato per una manciata di secondi dai ragazzi in preda all’esultanza.