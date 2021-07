La denuncia del Sindacato di Polizia: “I rinforzi? Solo promesse…”

“I rinforzi in Riviera resteranno solo promesse…”. E’ durissima la protesta del sindacato di Polizia Siulp che ha inviato una nota nella quale, a fronte dell’arrivo di alcuni agenti sulla riviera romagnola, denuncia il concomitante spostamento di poliziotti della provincia di Forlì Cesena in altre sedi.

Insomma, mentre ci avviamo verso il periodo più “caldo” dell’estate, il mancato adeguamento degli organici delle forze di polizia continua a far discutere: “Ora – si legge nella nota del sindacato di polizia – oltre al danno anche la beffa: nonostante le tante segnalazioni in merito alle concrete difficoltà nello svolgere i servizi istituzionali a seguito dell’apertura del Posto di Polizia presso l’Aeroporto di Forlì e rinforzare la sicurezza estiva nelle località turistiche, Cesenatico in primis, il Dipartimento ha imposto immediate aggregazioni di personale dalla Questura e dalla Stradale di questa provincia verso Agrigento, Ventimiglia, Torino e Venezia”.