Variante Delta predominante in Romagna entro qualche settimana

I nuovi contagi sono stati appena 51 su oltre 18mila tamponi fatti nelle ultime 24 ore, con età media 35,7 anni. Negli ospedali sono 19 i pazienti in terapia intensiva (tre in meno di ieri) e 164 i degenti nei reparti Covid regionali (uno in più).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 14 nuovi casi; poi Reggio Emilia (8), Rimini (7) e Ravenna (6); seguono Piacenza e Modena (entrambe con 5 nuovi casi), Ferrara (3), Forlì-Cesena (3). Nessun caso a Parma e nel Circondario Imolese.

Intanto, seppur con l’incognita della scarsità di dosi, la campagna vaccinale procede: ieri in regione alle 15 risultava tagliato il traguardo di quattro milioni di somministrazioni. Oltre un milione e mezzo sono i cittadini che hanno già completato l’immunizzazione nella nostra regione.