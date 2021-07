La Regione: “Pronti a vaccinare gli studenti davanti alle scuole”

E invece per l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini immunizzare gli studenti, possibilmente prima del suono della campanella, diventa un’impellenza seria, tanto che ieri mattina ha confermato che la Regione è pronta a portare le dosi di vaccino davanti alle scuole all’inizio del prossimo anno scolastico. “Ci faremo trovare davanti alle scuole, pronti a vaccinare in prossimità, nei limiti delle nostre possibilità organizzative e delle disponibilità di vaccini – fa sapere Donini – non deve esserci più un solo giorno di Dad in Emilia-Romagna”.