Prosegue il tour elettorale di Matteo Gozzoli

«Sono contento di andare avanti e incontrare sempre più persone perché in questi lunghi mesi il confronto diretto è la cosa che ci è mancata di più in assoluto: siamo sempre rimasti in contatto totale con la cittadinanza tramite i social network e le riunioni e distanza, ma il contatto umano è decisamente un’altra cosa. La campagna elettorale in estate è qualcosa di nuovo e di mai provato prima, ma l’emozione rimane sempre la stessa. Ancora insieme non è solo uno slogan elettorale, ma è un principio su cui abbiamo fondato il nostro impegno e su cui vogliamo continuare per i prossimi cinque anni», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.