Tutto pronto per il grande ritorno di The Week

Per la tredicesima volta Cesenatico riabbraccia “The Week”, uno degli Street Dance Festival più importanti d’Europa e diventa così la capitale della danza hip hop per una settimana. L’evento rappresenta un elemento identitario dell’estate cesenaticense: musica, arte urbana, internazionalità, una vibrazione ed una ventata di gioventù e leggerezza ben riassunti negli eventi del fine settimana in piazza Spose Dei Marinai, “Street Fighters -The Final” e “Give It Up”.