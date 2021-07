Week end a Cesenatico, cosa fare?

Per chi ama l’arte, la storia e la letteratura consigliamo la visita alla casa natale del poeta Marino Moretti, ma anche un tour nella sezione terra del museo della marineria dove è custodita la storia della nostra tradizione oppure una visita in piazza delle Conserve dove, tra le bancarelle di frutta e verdura, sono ancora intatte le antiche ghiacciaie. E per gli amanti del mare immancabile una mini-crociera sulle motonavi per gustare il pesce fritto appena pescato allo strascico “bagnato” da un sorso di Sangiovese autoctono.

Per chi non ha un itinerario preciso, invece, consigliamo una “vasca” per la città in tandem, un veicolo ad emissione zero che consente di ammirare tanti scorci in modalità slow. Ma tra una pedalata e l’altra, è già ora di pranzo. E qui la scelta è davvero infinita. Si va dalle tipiche osterie di mare sul canale ai rinomati ristoranti stellati della città. Senza dimenticare che tutti gli stabilimenti balneari offrono ormai una gastronomia di alta qualità. Se invece siete alla ricerca di prodotti tipici, impossibile non assaggiare la mitica piadina romagnola con squacquerone e rucola oppure farcita con le rinomate sarde dell’Adriatico.