Al Circolo Vela sabato accademico dedicato alle anguille

Dopo una lezione informale sul particolare ciclo biologico dell’anguilla, tenuta dai ricercatori presso il Circolo Vela Cesenatico, avrà luogo la liberazione degli animali nel tratto di mare antistante il Circolo Vela Cesenatico e sarà eseguita direttamente dagli allievi della Scuola vela sotto l’osservazione dei ricercatori dell’Università.

Durante la mattinata verrà presentato al pubblico anche il progetto europeo, curato in alcune sue azioni dal professore Oliviero Mordenti, ricercatore dell’Università di Bologna: il ricercatore e il suo gruppo di ricerca, unico in Italia in materia, si stanno occupando della riproduzione e dello svezzamento larvale della anguilla, specie a rischio di estinzione. Il gruppo è uno dei pochi al mondo ad aver messo a punto un protocollo in grado di riprodurre in ambiente controllato questo pesce.