“Piantavano” erba e coca in campagna. Arrestati

Nella nottata di mercoledì 7 luglio a Gatteo, i carabinieri di carabinieri di Gambettola, unitamente a personale della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, hanno tratto in arresto un diciannovenne cittadino romeno ed un cesenate di trentatre anni, entrambi domiciliati in quel centro. Per gli investigatori sono responsabili, in concorso tra loro, di detenzione e traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.