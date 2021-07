Variante Delta al 25% in Emilia Romagna

Nelle ultime 24 in Emilia Romagna si è registrato un altro centinaio di nuovi contagi Covid: il bollettino ufficiale vede oggi 99 nuovi positivi e quindi un dato in linea con i 94 comunicati ieri. L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini sottolinea: “Sicuramente non sono i numeri che c’erano la settimana scorsa, ma il tasso di incidenza è ancora molto basso, e soprattutto il livello delle ospedalizzazioni è molto basso”. Quindi “per ora assistiamo a un aumento dei contagi, come in tutta Italia ed Europa, che per fortuna ad oggi non si prefigura ancora come un aumento delle ospedalizzazioni”.