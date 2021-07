Basket, il cesenaticense Brighi è dei Tigers

Play/guardia di 190 cm, classe ’96, Antonio Brighi è un giocatore di assoluto valore per la categoria e nella sua carriera ha anche assaggiato la Serie A2, nella stagione 2015/16, con la maglia di Ferrara. Romagnolo DOC, calca i primi palcoscenici importanti a Ravenna, nell’allora DNA Silver, e vestite successivamente le canotte di Isernia, Vasto, Senigallia e Porto Sant’Elpidio, oltre a quelle di Vicenza, due stagioni orsono, prima di difendere i colori di Fiorenzuola, sempre in Serie B, società dalla quale è stato prelevato dal DS tigrato Gabriele Foschi. La migliore stagione per il nuovo giocatore di coach Davide Tassinari è quella disputata a Lugo nel 2081/19, chiusa sulla soglia dei 14 punti di media a partita. Nella passata stagione Antonio Brighi ha viaggiato a 8,2 punti a partita in stagione regolare e ha realizzato le migliori prestazioni, toccando quota 13, contro la poi promossa Bakery Piacenza, in regular season, e in Gara 1 Playoff contro un’altra super corazzata del campionato, anch’essa poi promossa, come San Giobbe Chiusi.