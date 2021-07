Elezioni. Roberto Buda si presenta alla città

Si ri-presenta alla città di Cesenatico. Presenta la sede elettorale e la coalizione che lo sosterrà durante la campagna elettorale. Roberto Buda si rimette in pista, dopo avere governato dal 2011 al 2016 Cesenatico ed essere stato sconfitto alle ultime elezioni amministrative del 2016. Lo fa sostenuto dalla lista civica Per Buda (al cui interno ci saranno candidati di Forza Italia e del Popolo della Famiglia), dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

A fianco del candidato sindaco del centro destra volti noti della politica locale: Jacopo Morrone, Luca Bartolini, Giulia Zecchi (Lega), Emilio Zarrelli (Fratelli d’Italia), Lalla Bertolozzi (Per Buda), l’ex assessore Lina Amormino, l’ex consigliere comunale Fabio Bandieri, l’ex presidente del consiglio comunale Angelo Soragni. Tanti i volti nuovi che si affacciano sulle scenario politico locale e diversi gli assenti, in primis gli ex assessori Giovannino Fattori, Antonio Tavani, Vittorio Savini (passato nel centro sinistra), Pierluigi Donini e Mauro Bernieri (fresco di passaggio al centro sinistra).

“Cinque anni fa abbiamo sbagliato a non presentarci uniti e abbiamo consegnato la città alla sinistra – spiega Buda – Dopo cinque anni partiamo con una sede comune che è un passo fondamentale. Riguardo agli assenti mi sento di dire che c’è stato un cambiamento, in particolare per Mauro Bernieri è incomprensibile il suo passaggio al centro sinistra, la sua casa è sempre stato il centro destra, le sue motivazioni di allontanarsi dal centro destra non le mai capite, ma adesso ognuno faccia la sua strada”

E cosa è cambiato rispetto a cinque anni fa, quando il centro destra si presentò prima unito alle elezioni, poi si divise con due candidati sindaci diversi? “Rispetto a cinque anni fa siamo cambiati e migliorati, le squadre dirigenziali si sono rinnovate con persone nuove e capaci e adesso, uniti, saremo più forti”, continua Buda.

“Questa nostra sede ha tre caratteristiche: la concordia, rappresentata da una corda, se tutti tiriamo nella stessa direzione rialzeremo Cesenatico. Poi la creatività nelle idee e il coraggio, infatti per amministrare è necessario avere coraggio, non si amministra facendo i notai – continua Buda – Durante la mia amministrazione abbiamo dimostrato coraggio e siamo riusciti ad aprire il primo 5 stelle di Cesenatico”.

E l’eventuale prossima squadra di Governo quali nomi avrà? “Ho chiesto ai partiti autonomia nei nomi da poter scegliere – continua il candidato sindaco – In testa ho già 6-7 persone di alto livello che potrebbero rivestire ruoli sia in Giunta che in Cesenatico Servizi”.

Con il Movimento 5 Stelle si è aperto un dialogo? “Con i rappresentanti dei 5 Stelle abbiamo sintonia sulla considerazione dell’operato di questa amministrazione – spiega il candidato sindaco di centro destra – Se vorranno sedersi a un tavolo, io ci sono e sono pronto ad ascoltarli”.