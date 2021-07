Risalgono i contagi in regione: “Non è allarme ma…”

Speriamo si tratti solo di un dato episodico e non invece dell’avvisaglia di una malaugurata inversione di tendenza. Sta di fatto che, a fronte di un calo confermato dei ricoveri, in Emilia-Romagna i contagi giornalieri sono in lieve risalita: ieri il bollettino della Regione ne comunicava 99 su poco più di 17.500 tamponi. Il 14 giugno era stato l’ultimo giorno con contagi giornalieri sopra quota cento.

In terapia intensiva ci sono 15 persone, due in meno da ieri, e nei reparti Covid i degenti sono 155, due in meno.

Per quanto riguarda la circolazione del virus, la provincia col maggior numero di casi giornalieri è Parma (16) seguita da Bologna e Modena (entrambe con 15), Piacenza (13). L’età media dei contagiati è 33,5 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.194 (sei in più rispetto a ieri).