Ancora caos in piazza Costa. Giovane percosso e soccorso

Le indagini dell’accaduto sono seguite dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che stanno accertando i fatti.

Nel momento dei soccorsi, in piazza, erano presenti diverse decine di persone.

Visti i numerosi casi di risse e liti in piazza Costa, c’è chi in città si chiede se non sia il caso di attivare una squadra della Polizia Locale di Cesenatico che possa intervenire nelle ore notturne. Infatti a quanto pare i vigilantes arruolati non sembrano essere sufficienti e gli agenti che arriveranno per il Posto di Polizia saranno un numero esiguo.