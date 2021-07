Il “guru” dei metal-detector in visita a Cesenatico

Responsabile di tutte le vendite internazionali dei prodotti per lo sport e la sicurezza Garrett dal 1990, Henry Tellez – accolto dal socio di Securitaly Roberto Terranova – svolge un ruolo di primo piano nella gestione della logistica internazionale. In questo ruolo, è stato il capo progetto delle Olimpiadi per le apparecchiature di rilevamento dei metalli portatili e di sicurezza per i Giochi di Vancouver, Pechino, Sydney e Barcellona.

Tellez, da oltre 30 anni, viaggia in tutto il mondo per incontrare distributori, rivenditori e clienti e, in questi giorni, si trova in Italia dove ha fatto visita all’azienda Securitaly di Cesenatico che commercializza in esclusiva per l’Italia i celebri metal-detector Garrett.