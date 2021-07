Truffa, assolto titolare azienda di import ed export di Cesenatico

I due, pur avendo ceduto le proprie quote all’imputato a fine luglio 2016, un mese e mezzo dopo avevano concluso la vendita delle concessioni, a scapito di un ignaro acquirente, un commerciante di Forlì, facendo sparire – secondo l’accusa – i 30.000 euro pattuiti.

Sempre secondo l’accusa, anche il 76enne era stato parte in causa nella truffa. Ma la difesa ha sempre sottolineato la totale estraneità dell’imputato, che si era intestato le quote della società appartenenti alla figlia e al genero in quanto quest’ultimi due non potevano più dedicare tempo all’attività nell’azienda.

A processo sono state anche sentite delle registrazioni di conversazioni intercorse tra l’imputato e la persona offesa del reato, che come parte civile ha chiesto un risarcimento danni da 50.000 euro.