Lungomare vietato alle auto: così Cesenatico rovina la festa

Stavolta, invece, per non meglio precisate questioni di ordine pubblico, qualcuno ha deciso di negare la festa. Come se, dopo tutte le limitazioni dell’era Covid, qualcuno ci avesse preso gusto ad imporci nuove regole. E così, nel momento più bello, Cesenatico ha deciso di rovinarsi la festa, piazzando due pattuglie della municipale agli ingressi del centro, vietando i caroselli d’auto e spingendo la gente ad assembrarsi – pigiati come sardine – in piazza Costa (con buona pace della variante Delta).

Una scelta sbagliata, uno sfregio alla nostra tradizione. Perché, quando c’è da festeggiare, la gente ha diritto di festeggiare.