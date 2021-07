Scossa di terremoto 4.1 con epicentro nel mare Adriatico

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, con epicentro nel mare Adriatico ad una profondità di 31 chilometri, è stata registrata ieri dai sismografi dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Un movimento tellurico piuttosto significativo avvertito, seppur in maniera lieve, nella giornata di ieri, attorno alle 12.56, anche dalla popolazione lungo la riviera Romagnola. In particolare, la scossa è stata sentita in provincia di Ravenna e Rimini, ma anche a Cesenatico, oltre che – con maggiore intensità – nel nord delle Marche e in Istria.