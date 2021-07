Su facebook vende un cellulare, denunciato per truffa

Inoltre i militari della Stazione di Gambettola, dopo le indagini avviate in seguito della denuncia-querela presentata da un 37enne del posto, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un 44enne originario della provincia di Napoli. Quest’ultimo, dopo aver posto in vendita uno smartphone Samsung al prezzo di 300 euro, sulla piattaforma social facebook marketplace, e aver ricevuto dal denunciante la somma di 150 euro come caparra per l’acquisto dello stesso, ha omesso di consegnare il cellulare all’acquirente.

In generale, sono state elevate 18 infrazioni al Codice della Strada, ritirate 4 patenti di guida, effettuate 5 perquisizioni personali e/o veicolari; 235 persone controllate, a bordo di 156 veicoli.

Contestualmente sono stati sottoposti a specifico controllo anche 11 esercizi commerciali.