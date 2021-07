Torna Spiagge pulite a Cesenatico

Appuntamento sabato prossimo, il 17 luglio, alla spiaggia libera di Ponente vicino la congrega dei velisti, il ritrovo è fissato alle ore 10.Questa iniziativa rappresenta da tempo un’occasione di elevata valenza ambientale, sociale e culturale per l’esempio che fornisce in tema di valori morali ed etici. “Spiagge Pulite” agisce sì nel presente, pulendo materialmente la spiaggia, ma mira a sviluppare senso di responsabilità e tutela per l’ambiente, aumentando il rispetto per il proprio territorio.

Le regole

Anche in questa edizione bisognerà ovviamente rispettare tutte le regole di distanziamento. Le pinze e i retini forniti da Legambiente saranno tutti igienizzati e per partecipare sarà obbligatorio indossare guanti e mascherina. All’ingresso sarà compilato un registro con nomi, cognomi e recapiti di ognuno per eventuale tracciamento di ogni partecipante.