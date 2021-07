Cicloevento si espande. Ecco le novità

Cicloevento si prepara alla venticinquesima edizione fissata a venerdì 24 settembre e a sabato 25 settembre con una grande novità: l’area espositiva si allargherà ulteriormente spingendosi sul lato Nord di Viale Carducci, per intenderci verso il Molo di Levante. Una scelta dettata in prima luogo dalla voglia di consolidarsi come realtà fieristica del cicloturismo; in secondo luogo, per garantire il distanziamento necessario ed evitare assembramenti indipendentemente da quelli che saranno i protocolli sanitari in vigore nel fine settimana che chiuderà la stagione estiva e turistica di Cesenatico.