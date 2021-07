“Comuni-chiamo”: in 2 mesi 560 segnalazioni a portata di app

Comuni-Chiamo

L’App è attiva ormai da diversi e può essere utilizzata per segnalare in tempo reale i problemi riscontrati in città: una buca in strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato o sfalci d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare. In più, Comuni-Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, mail o direttamente allo sportello URP. Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce loro un grado di priorità: in questo modo il Comune saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, risparmiando tempo e risorse, e garantendo un servizio più efficiente e tempestivo.

“Avere sempre più canali a disposizione per comunicare com i cittadini è molto importante e ci permette di dare modo a tutte le fasce di età di poter segnalare eventual problemi all’amministrazione. Quindi ben venga l’utilizzo di “Comuni-chiamo” come preziosa risorsa da affiancare ai canali tradizionali. Per questo ringrazio l’URP per il lavoro che svolge quotidianamente”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli.