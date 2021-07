E tra i festeggiamenti tricolori spunta una pornostar…

E tra i festeggiamenti dell’Italia campione d’Europa, nel corteo di auto che ha sfilato domenica sera per le strade di Cesenatico, spunta anche una pornostar. Si tratta di Amandha Fox, icona del mondo delle luci rosse che, proprio in questi giorni, si trova sulla riviera romagnola per girare un videoclip insieme all’artista Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, autore di famosi tormentoni come “Ciapa la Galeina”. Il nuovo video farà da corollario all’ultimo brano di Betobahia, dal titolo provocatorio “Ma come svuoti?”.