Oggi la protesta della Polizia di Stato: “Organici inadeguati”

“Ultimo, ma non per questo meno importante, c’è bisogno di ambienti di lavoro più idonei e non fatiscenti come quelli attuali”, dicono i segretari dell’ Uisp regionale e di Forlì, Laura Mami e Fabio Boattini, sostenuti dal segretario generale Uil Emilia-Romagna, Giuliano Zignani. L’iniziativa è promossa dalle sigle sindacali Siulp, Sap, Siap, Fsp, Silp e Usip.