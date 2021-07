Plastic free July: il mese della consapevolezza sostenibile

Un’altra struttura di intrattenimento come il cinema ha molto da fare per raggiungere un livello basso di consumi e produzioni di rifiuti. È ancora molto comune vedere bibite vendute in bicchieri con il tappo di plastica, magari con la cannuccia, così come caramelle dispensate in sacchettini plastica monouso. C’è da considerare comunque che la situazione sanitaria ha costretto ad inserire alcune misure igieniche necessarie che portano poi alla produzione di più rifiuti. Per la sicurezza e la salute delle persone però, possono non esserci valide alternative in alcuni casi.

Quello che è vero sempre è che le scelte personali influenzano moltissimo l’andamento dei risultati che si ottengono a livello ambientale, soprattutto nel momento in cui le scelte giuste non sono singole ma di tutta una comunità. Nella semplicità della vita quotidiana, se non si può andare a comprare prodotti meno imballati, allora si può imparare a riciclare correttamente. Infatti la plastica non è sempre da demonizzare in assoluto, in quanto è versatile e spesso riciclabile. Ma prendersi cura dei rifiuti non è semplice, come si è visto dietro al Museo della Marineria di Cesenatico. Alcune persone utilizzavano i bidoni pubblici, dedicati soprattutto alla raccolta di piccoli rifiuti e mozziconi di sigarette, per gettare i propri rifiuti domestici. Questo rende impossibile qualsiasi forma di riciclo, e soprattutto toglie pulizia e vivibilità alla città. La risposta del quartiere è stata la chiusura sigillata dei bidoni.