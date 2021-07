Sotto canestro firma il giovane Renè Ndour

I Tigers Cesena hanno il piacere di annunciare la firma del giovane pivot classe 2000 Renè Ndour.

Nelle prime parole di Ndour da tigre bianconera le buone aspettative per la stagione 2021/22 in una piazza come Cesena: “Sono molto felice ed euforico di essere approdato ai Tigers Cesena, è una grandissima piazza dove si respira basket. Il mio obbiettivo è di dare il sempre il 100% in campo sapendo che agli inizi non sarà facile visto il salto di categoria ma so che lavorando giorno per giorno in palestra e con l’aiuto dei tifosi riusciremo a fare una bella stagione.”