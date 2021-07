Bonaccini: “Camper sulle spiagge per vaccinare i giovani”

Col camper anche sulle spiagge e nei luoghi di villeggiatura, per convincere soprattutto i più giovani a vaccinarsi in vista della riapertura delle scuole a settembre. E’ l’idea del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in visita a Modena insieme alla sua Giunta.

“I vaccini evitano di avere focolai – sottolinea Bonaccini – e di chiudere intere classi. Quindi facciamo appello e cercheremo anche di andare nei luoghi di vacanza con i camper ad hoc per sollecitare le vaccinazioni anche in chi magari non ci ha ancora pensato”.